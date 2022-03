Pubblicità

Il telegiornale di martedì 8 marzo di Licata 4you web channel.

In scaletta.

APERTURA NUOVO ORTOMERCATO, MANCA SOLO UNA CABINA ELETTRICA

STRAGE SAFARELLO, MARCONI E LINARES HANNO RICORDATO ALESSIA E VINCENZO TARDINO

NO ALLA GUERRA IN UCRIAINA, ANCHE LICATA È SCESA IN PIAZZA

LICATA CALCIO, ALTRA TRASFERTA AMARA IN CAMPANIA