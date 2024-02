Pubblicità

Sul sito del comune di Licata, è stato pubblicato l’avviso di co-progettazione, per la presentazione di progetti rivolti a soggetti con disturbo dello spettro Autistico, da realizzare con Enti di comprovata esperienza nel trattamento di soggetti con disturbo dello spettro autistico. Attraverso lo strumento della co-progettazione, si vuole ottimizzare la risposta alle esigenze di servizi e supporto rivolti ai soggetti con disturbo dello spettro autistico. L’avviso nasce dalla partecipazione al bando, pubblicato dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ed è rivolto ai Comuni anche in co-progettazioni con Enti del Terzo Settore. Le due linee progettuali, che si intendono avviare, avranno la durata di 12 mesi e saranno rivolte a minori e soggetti in età di transizione sino ai 21 anni. L’ avviso di co-progettazione verrà pubblicato nella sezione avvisi del sito istituzionale del Comune di Licata. La scadenza per inviare la propria disponibilità e proposta progettuale è il 9/02/2024I soggetti, che saranno ritenuti ammissibili e le cui proposte saranno idonee, avvieranno la successiva fase di co-progettazione che consentirà all’ Amministrazione di presentare la proposta condivisa all’Assessorato Regionale entro il 28 febbraio.

Lo comunica l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Platamone.