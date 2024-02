Pubblicità

La skincare è una pratica che spesso viene associata alla bellezza femminile, tuttavia sono sempre di più gli uomini che hanno iniziato a curare la propria pelle.

Anche la cute maschile, infatti, può essere soggetta a diverse problematiche, tra cui la secchezza, le irritazioni da rasatura, la comparsa di segni del tempo dovuti all’avanzare degli anni, ecc. Proprio per questo motivo, è essenziale adottare una routine quotidiana adeguata, utilizzando prodotti specifici per la propria età e tipologia di pelle. Per prendersi cura di sé, inoltre, non è nemmeno necessario spendere molto, basta trovare le offerte giuste, come quelle presenti sul nuovo volantino Tigotà.

Detergere il viso

La detersione rappresenta il primo fondamentale passo nella skincare, sia per gli uomini che per le donne. Si tratta, infatti, di una pratica essenziale per mantenere la pelle sana e pulita, rimuovendo il sebo e i batteri in eccesso. È preferibile detergere il viso due volte al giorno, sia al mattino prima di uscire di casa che alla sera.

La prima detersione della giornata consente di rimuovere i residui dei prodotti applicati durante la notte, e il sudore accumulato sulla cute. La sera, invece, è necessario pulire la pelle da tutte le impurità depositate sul viso all’esterno, come smog ed agenti inquinanti, e prepararla alla skincare notturna.

Esfoliare

Un altro step importantissimo, sia per la cute maschile che per quella femminile, è l’esfoliazione per rimuovere tutte le cellule morte e lo sporco in profondità, e ottenere una pelle luminosa e levigata. Inoltre, i prodotti esfolianti permettono di prevenire in maniera efficace le eruzioni cutanee, poiché penetrano nei pori e li liberano dalle ostruzioni.

Esistono due tipologie principali di esfolianti: quelli chimici e quelli abrasivi. I primi utilizzano elementi che sciolgono i legami tra le cellule della pelle, mentre quelli abrasivi agiscono mediante sfregamento di un composto granuloso. Questi ultimi sono consigliati principalmente per coloro che hanno la pelle sensibile e soggetta ad arrossamenti.

Ad ogni modo, bisogna ricordarsi di esfoliare non più di due volte a settimana e di risciacquare bene al termine del procedimento.

Idratare

Dopo la detersione e/o l’esfoliazione, bisogna applicare una crema per mantenere la pelle idratata e mantenere la cute in salute. Anche questo step va fatto sia al mattino che prima di andare a dormire, scegliendo un prodotto adatto al proprio tipo di pelle (che può essere secca, grassa oppure mista).

In genere, gli uomini producono più sebo rispetto alle donne, pertanto è preferibile optare per una crema leggera e dal finish opaco, in grado di reintegrare le sostanze nutritive perse durante la detersione, senza appesantire. È consigliabile, inoltre, applicare la crema anche sul collo.

Proteggere

L’ultima fase della skincare è l’applicazione di una buona protezione solare, indipendentemente dal tipo di pelle: una crema dotata di filtro solare (SPF) è il modo più efficace per contrastare i segni dell’invecchiamento, e per tale ragione deve essere utilizzata quotidianamente.

I raggi UV, infatti, danneggiano le fibre elastiche della cute, favorendo l’insorgenza di rughe, macchie solari e altri segni difficili da rimuovere. L’applicazione della crema solare, pertanto, rappresenta un’abitudine ottimale per mantenere la pelle sana, compatta e radiosa nel tempo.