“La città sta vivendo una fortissima crisi economica e sociale. Ma anche una desertificazione culturale a cui noi vogliamo dare una risposta concreta. Per questo motivo propongo subito un tavolo tecnico dove oltre al Sindaco e gli assessori interessati, devono esserci esperti, forze sociali e associazioni culturali e sportive”.

Il Sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo in una nota ha voluto lanciare una sua proposta avvertendo forte il disagio in città.

“La nostra Licata è cambiata tanto negli ultimi anni– prosegue il primo cittadino – siamo consapevoli che c’è molto da fare. Non mancherà il nostro impegno. Siamo convinti che mettere insieme un gruppo di lavoro capace di indagare quello che sta accadendo e restituirci in tempi brevi una proposta concreta, può essere la strada. Ne parlerò in giunta nelle prossime ore – ha concluso l’avvocato Balsamo – e proveremo ad istituirlo al più presto”.

“In queste ultime ore ho cercato di raccogliere i miei sentimenti e quelli della nostra città che vive un disagio sociale profondo. Ho ascoltato ieri l’appello di Don Pino Agozzino. Dobbiamo lavorare insieme a tutte le agenzie educative, professionisti esperti, forze dell’ordine, stampa per capire come muoverci al più presto. Abbiamo bisogno di tutti”.

La Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, ha voluto condividere la nota del primo cittadino per esprimere la sua preoccupazione dopo i recenti suicidi.

“E’ mia volontà ascoltare quelle che sono le proposte d’intervento – ha continuato la Presidente Triglia – e lavorare insieme all’amministrazione per dare una risposta forte a quanto la città ci chiede. Non possiamo aspettare altro dolore e altre lacrime dobbiamo agire”. La Presidente Triglia convocherà al più presto i capigruppo consiliare per condividere un percorso di lavoro.