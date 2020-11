Il Sindacato UGL chiede l’incentivazione del lavoro in modalità agile (smart working) per i dipendenti comunali. Con una nota a firma del dirigente aziendale sindacale Roberto Lauria e del responsabile provinciale Funzione pubblica Giovanni Vella, viene evidenziato come “preso atto della notizia che un dipendente del Comune di Licata è risultato positivo al Covid 19, si chiede di incentivare, così come previsto dalla normativa vigente, il ricorso allo smart working”.