Attimi di paura, nella giornata di ieri a Licata, per i genitori di un bambino di 4 anni che è sfuggito alla vista della madre e si è allontanato girovagando per strada. Inviata la segnalazione al 112NUE, subito una pattuglia della squadra volante del locale Commissariato di Polizia è arrivata sul posto, nei pressi di Corso Filippo Re Capriata. Raccolta, dalla madre scossa, la descrizione del bimbo, gli agenti hanno iniziato una tanto meticolosa quanto rapida perlustrazione del territorio circostante. Poco dopo, la volante è riuscita a ritrovare il bimbo. Alla vista della polizia il bambino, smarrito e disorientato, si è subito tranquillizzato. Una storia a lieto fine per fortuna, con il piccolo che è stato riaffidato alla madre.