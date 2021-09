Pubblicità

Entra nel vivo il Giro di Sicilia 2021, la prestigiosa corsa ciclistica a tappe giunta alla sua seconda edizione dopo uno stop di 41 anni, che si svolgerà dal 28 settembre al primo ottobre 2021.

Il Sindaco Giuseppe Galanti, in occasione della prima tappa che il 28 settembre da Avola, dopo 179 chilometri, attraverserà Licata per giungere al traguardo di piazza Progresso, dispone, con due distinte ordinanze, la chiusura di tutte le scuole e di alcuni uffici comunali.

Nel dettaglio, con la prima ordinanza, la 76 del 24 settembre 2021, si dispone, per il giorno 28 settembre 2021, la chiusura degli Uffici e Servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, UGSIT, al fine di consentire l’utilizzo dei locali del complesso del Carmine a titolo temporaneo e gratuito quale luogo individuato per il “Quartier Tappa di Licata”. Per tutta la durata della chiusura degli uffici, saranno garantiti, da parte del Dipartimento presso cui sono incardinati, i servizi indispensabili ed indifferibili mediante modalità e strutture ausiliarie.

Con la seconda ordinanza, la 77 del 24 settembre 2021, si dispone, sempre per il giorno 28 settembre 2021, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati presenti sul territorio di Licata per consentire il più regolare e sicuro svolgimento della manifestazione.