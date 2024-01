Pubblicità

Scuole riaperte da lunedì 29 Gennaio con Ingresso in classe posticipato alle ore 9 invece che alle 8. È questo l’esito dei sopralluoghi di oggi pomeriggio nei plessi scolastici dopo l’incendio che per diversi giorni ha bruciato l’area di stoccaggio Omnia di Piano Bugiades. L’ingresso ritardato permetterà di arieggiare i locali fin dall’arrivo in servizio del personale scolastico. Manca solo l’ordinanza che il Sindaco sta firmando in questi minuti al Centro operativo comunale di via Giarretta ma ormai è certo: lunedì si torna a scuola con ingresso alle 9.