Agrigento, Favara, Grotte, Porto Empedocle, Santo Stefano di Quisquina. Tutti questi Comuni della nostra Provincia hanno già deciso di rinviare l’apertura delle scuole adottando la didattica a distanza per un tempo massimo di 10 giorni. E a Licata?? Siamo a domenica mattina, tecnicamente domani gli studenti devono (dovrebbero) tornare in classe ma dal Comune non è ancora arrivata alcuna comunicazione. Perchè?

Perchè Agrigento già ieri ha preso una decisione chiara e da noi nulla? Di preciso, cosa si sta aspettando? Sindaco, decida! Sti ragazzi devono tornare a scuola domani mattina o devono restare a casa per la didattica a distanza? Perchè ci dobbiamo sempre ridurre alle 23,30 del giorno prima per decidere ed emettere ordinanze?

La riapertura delle scuole presuppone un’organizzazione: familiare innanzitutto da parte dei genitori degli studenti ma anche operativa da parte delle dirigenze e del personale scolastico.

La scuola è un argomento importante, che va trattato dandole il giusto peso. Non si può tergiversare ogni volta, non si può decidere di notte per l’indomani mattina. Si segua l’esempio di chi ha già deciso per tempo. Ma lo si faccia adesso, non stasera alle 23,30.

Sindaco, decida. Ma lo faccia presto. Glielo chiede una città. Sti ragazzi domani mattina vanno a scuola o devono restare a casa?