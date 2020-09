Primo giorno di scuola sostanzialmente buono per i plessi di pertinenza comunale. Migliaia di studenti licatesi di asili, elementari e medie sono tornati in classe. Notevole il lavoro svolto da dirigenti e personale scolastico per creare condizioni di sicurezza. Mancano ancora buona parte dei banchi promessi dal Ministero. Al comprensivo Giorgio mancano alcune aule per gli asili dopo l’inagibilità per il plesso Peritore.