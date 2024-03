Pubblicità

Iniziano le dirette streaming della Settimana Santa 2024. Lanterna Tv sarà in onda dal 21 al 31 marzo. Si parte domani, giovedì 21 Marzo, con la Scinnuta della Madonna Addolorata in diretta dalla Chiesa di Sant’Agostino. La trasmissione prenderà il via a partire dalle ore 17,30 con il collegamento live dall’esterno e dall’interno della Chiesa. Lanterna Tv documenterà tutte la fasi della Scinnuta dell’Addolorata che di fatto apre questo sentitissimo rito mariano.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 17,30.