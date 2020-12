Dopo un mese di stop dovuto alle restrizioni Anti Covid, Sardasalata riapre nel week end.

Una decisione maturata dopo che la Sicilia è passata da arancione a gialla. La possibilità di riaprire il servizio ai tavoli, seppur solo a pranzo, ha convinto la proprietà a riaprire offrendo il servizio per i pranzi del sabato e della domenica e il servizio di asporto e domicilio a cena, sempre al sabato e alla domenica.

A pranzo offerta alla carta, con le pizze che hanno fatto la storia del locale e che anche i numerosi clienti dell’hinterland potranno riassaporare. A cena, a causa delle persistenti restrizioni, si offriranno l’asporto e il domicilio. Con i due pilastri che contraddistinguono il servizio, ribattezzato “Sali La Pizza”. La Garanzia del soddisfatti o rimborsati” se si dovesse accumulare un ritardo di oltre un quarto d’ora nella consegna della pizza e la consegna negli speciali contenitori in pvc che preservano la fragranza e il calore della pizza, come appena sfornata. Si tratta di contenitori che Sardasalata utilizza IN ESCLUSIVA per il territorio di Licata e che, se riconsegnati all’ordine successivo, danno diritto al 50 % di sconto sull’ordine successivo.

E’ possibile già prenotare il posto in sala o l’asporto ai numeri 092218371895 e 3284726212