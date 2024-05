Pubblicità

Dopo i primi giorni ricchi di eventi musicali e non, prosegue la settimana di festa a Licata in vista della giornata clou, che sarà quella di domenica 5 maggio con la processione del santo patrono Sant’Angelo. Noi, come tanti eventi religiosi tra cui la settimana santa, trasmetteremo tutto in diretta a partire dalle ore 19:45 per chi – per un motivo o per un altro – non potrà essere fisicamente presente a Licata. Come sempre sarà una diretta che prediligerà le immagini live della processione per tutto il paese, ma non mancheranno i momenti di alternanza tra esterno e studio. Sarà un live dinamico, composto da stand Up e interviste esterne, ospiti in studio e contributi che riassumono l’intera settimana come i vari concerti che si sono succeduti, l’uscita dei quattro ceri della mattina del 5 maggio e uno speciale su una delle bancarelle più richieste e ricercate durante questa settimana: quella del torrone. Il tutto, come sempre, sul nostro canale YouTube – dove basterà iscriversi gratuitamente – e sulla nostra pagina Facebook. Appuntamento dunque a partire dalle ore 19:45 di domenica 5 per vivere minuto per minuto la processione di Sant’Angelo.