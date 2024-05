Pubblicità

Anche in Germania la giornata odierna vedrà la celebrazione di Sant’Angelo. A Colonia, la foltissima colonia licatese presente, avrà modo di festeggiare il Santo Patrono. Una Santa Messa è in programma alle ore 11.30 nella chiesa di St. Marien a Kalk precisamente in Kappellenstrasse. Ci sarà l’esposizione di una reliquia e i bambini possono vestirsi con l’abito da marinaio o con quello da Carmelitano. Un modo, per i tanti emigrati licatesi, di sentire un po’ meno la lontananza. Noi di Licatanet e Lanterna Tv trasmetteremo in diretta streaming la processione anche per loro.