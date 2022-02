Pubblicità

Dopo Moscato e Piera Di Franco, anche il gruppo consiliare “Impegno Primario” chiede di votare la mozione di sfiducia al Sindaco Galanti.

Come capigruppo del gruppo consiliare “Impegno Primario” viste le condizioni alle quali Galanti e la sua giunta hanno portato Licata, interpretando e facendo propria la proposta del deputato regionale della Lega on. Carmelo Pullara, ed in linea con i nostri colleghi consiglieri comunali Francesco Moscato e Piera Di Franco, con i quali ad oggi abbiamo condiviso l’azione politica e di opposizione, siamo pronti a presentare e votare con loro l’atto di sfiducia. E’ sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione non abbia più i connotati per andare avanti, non possiamo restare fermi mentre la città è paralizzata e a rimetterci sono solo i cittadini.

Pertanto ci uniamo all’appello per le dimissioni e ci rivolgiamo ai nostri colleghi consiglieri comunali affinché si facciano un esame di coscienza e dichiarino se sono ancora concordi nel mantenere su quelle poltrone talune persone oppure se si redano conto che ci vogliono persone capaci di risollevare Licata.

Domenico Sambito – capogruppo “Impegno Primario”