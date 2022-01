Pubblicità

Rigenerazione urbana e finanziamenti per Licata in arrivo. Un Intervento dell’ex assessore Decimo Agnello, segretario cittadino del PD.

Siamo lieti di annunciare che Licata è stata inserita nel decreto “rigenerazione urbana” che proprio oggi va in pubblicazione. Alla nostra città andranno 5 milioni di euro.

Abbiamo atteso in religioso silenzio tutti questi mesi, sicuri di un favorevole riscontro, forti del quotidiano impegno che io stesso ho continuato a portare avanti anche dopo le mie dimissioni da assessore. E tale riscontro è arrivato proprio oggi, nell’ultimo giorno dell’anno.

Personalmente ho preferito il silenzio sfuggendo alle polemiche e ai veleni alimentati ad hoc sulla questione del palazzetto dello sport e delle strutture sportive in generale su cui, insieme al consigliere comunale Angelo Curella, ho profuso ogni energia.

Questa notizia arriva a conclusione di un anno difficile sotto tanti punti di vista ma ancora una volta illumina di speranza il futuro dei nostri giovani, degli sportivi e della città intera.

Vorremmo sottolineare il lavoro di squadra messo in campo tra il sottoscritto, gli organi del Partito Democratico e l’ex sindaco Angelo Cambiano, che pur non rivestendo ruoli amministrativi diretti e in posizioni divergenti rispetto all’Amministrazione, abbiamo sentito il dovere e la necessità di servire la nostra città. Senza paura di smentita ci sentiamo di affermare che è l’unico modello vincente che può permettere a questa città di risollevarsi: ciascuno deve fare quanto è nelle proprie possibilità nell’interesse del bene comune.

Quello raggiunto non va visto come un risultato acquisito, ma come una grande opportunità da cogliere e non fare svanire per risolvere un grave problema che non riguarda solo gli sportivi ma l’intero tessuto sociale della città.

In questo senso chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di adempiere ad ogni richiesta, nei modi e nei tempi, come stabilito dal decreto ministeriale, al fine di non perdere questa importantissima occasione di sviluppo del nostro territorio come già, purtroppo, accaduto per il bando “Sport e Periferie”. Ricordiamo che allora è stato perso il finanziamento per inadempienze rispetto ad alcune semplici richieste documentali a cui il Comune di Licata non ha risposto.

Il Pd di Licata con il suo consigliere comunale vigilerà e sarà da pungolo perché i soldi non vadano persi ma vengano usati e bene.

Buon anno a tutti.

Decimo Agnello

Segretario Circolo PD di Licata