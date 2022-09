Pubblicità

Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il PD di Palma prende posizione.

In riferimento alla comunicazione apparsa sui mezzi di stampa nella quale il consiglio d’amministrazione di Palma Ambiente ed il sindaco Castellino davano notizia dell’avvenuta approvazione del bilancio 2021 della società partecipata, il Circolo del Partito Democratico di Palma di Montechiaro afferma quanto segue.

Con i soliti toni trionfalistici è stato comunicato che il bilancio di Palma Ambiente è stato approvato con 400 euro di avanzo. Il consiglio d’amministrazione e l’esecutivo hanno esultato per i risultati ottenuti, anche se in realtà non sembra esserci nulla di cui gioire per cittadini palmesi, dato che l’intero costo del servizio per l’anno 2020 è stato di ben 3.7 milioni di euro (per il 2021 non ci è dato di sapere), serviti soltanto per svuotare i cassonetti e per il conferimento dei rifiuti in discarica: niente diserbamento,niente spazzamento, niente pulizia dei cassonetti e soprattutto NIENTE DIFFERENZIATA.

Esultare per essere riusciti ad arrivare ultimi nella classifica provinciale della raccolta differenziata è semplicemente ridicolo!

Confrontare l’attuale gestione con quella precedente è un’operazione di disonestà intellettuale, dato la natura completamente diversa delle due società. In questo modo non si danno ai cittadini gli elementi per comprendere la portata della insufficiente qualità del servizio.

Si spaccia per un risultato straordinario lo svolgimento dell’attività basilare di un servizio che, peraltro, ha mostrato evidenti limiti e falle, come, per esempio, in materia di raccolta differenziata. La conseguenza è che il costo del servizio non è diminuito rispetto al passato e che le bollette dei cittadini rimangono eccessivamente alte.

Nulla di nuovo, dunque: si continua con la solita propaganda che ha contraddistinto i 5 anni precedenti: belle foto, spesso ritoccate, e nient’altro.

In fine, in attesa di conoscere i numeri del bilancio 2021, auspichiamo che si proceda al lavaggio dei cassonetti e a riparare i mezzi di raccolta dei rifiuti che spargendo il percolato in giro per il paese un enorme danno all’ambiente di Palma.

Il Circolo del Partito Democratico