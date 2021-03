Il Comune ritenta la strada per avviare la raccolta differenziata dei rifiuti. Un avviso annuncia la distribuzione del kit. Il ritiro delle attrezzature e del materiale informativo si terrà presso il locale di via Gela che fa angolo con via Finocchiaro Aprile. La fase preliminare prevede in primis la distribuzione dei mastelli: si parte il 29 Marzo con gli utenti i cui cognomi vanno dalla A alla C che avranno tempo fino al 10 Aprile per il ritiro. Dal 12 al 24 Aprile si passerà alla distribuzione di contenitori per l’utenza con i cognomi dalla lettera D alla lettera L. Dal 26 Aprile al 10 Maggio toccherà quindi agli utenti-contribuenti con cognomi dalla lettera M alla lettera R. L’ultimo segmento prevede quindi la distribuzione per i licatesi dalla lettera S alla lettera Z che potranno ritirare dal 12 al 24 Maggio prossimi. L’avviso specifica come “per il ritiro è necessario munirsi della tessera sanitaria dell’intestatario della Tari anche in caso di delegato”. Gli orari per il ritiro vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30 da lunedì a venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato.