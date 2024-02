Pubblicità

La Pro Loco di Licata, a seguito di assemblea dello scorso 03 febbraio, ha proceduto all’elezione del

nuovo Consiglio Direttivo, a scadenza di mandato. Il nuovo consiglio, riunitosi il 10 febbraio, ha poi

assegnato le cariche sociali, destinate ai membri dell’associazione pronti e desiderosi di mettersi

al servizio della stessa per la promozione turistica del territorio.

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente Angelo Cellura

Vice presidente Valeria Spadaro

Segretario Pierangelo Timoneri

Tesoriere Alfredo Amato

Consiglieri Andrea Cicatello, Salvatore Fisce, Francesco Pontillo

Il Presidente ha affermato: “Sono onorato di essere stato nominato Presidente della Pro Loco di

Licata. Ringrazio innanzitutto il direttivo uscente per il lavoro svolto e la dedizione che hanno

mostrato verso l’associazione. Adesso ci aspetta un lungo lavoro per continuare sulla strada

intrapresa per riportare la Pro Loco al ruolo che le compete. Ringrazio tutti per la fiducia

accordatami e mi impegnerò per essere all’altezza del ruolo”.