Il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Polizia Municipale Calogero Scrimali rendono noto che, con ordinanza n° 53 del 15 marzo 2021 del Responsabile di P.O. del Dipartimento di Polizia Municipale Giovanna Incorvaia, è stata disposta la disciplina veicolare per l’esecuzione del programma dei lavori di pulitura e scerbatura nel centro urbano.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone che a partire da giovedì 18 marzo e fino al 22 marzo 2021, nella fascia oraria giornaliera feriale compresa tra le ore 07,00 e le ore 17,00, secondo l’ordine e la tempistica preventivamente indicate dalla cartellonistica, sarà istituito, per il periodo strettamente necessario alla durata dei lavori, il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nelle seguenti vie: piazza Attilio Regolo, via Soldato D’Acquisto, via Dogana, via Castello, via Ammiraglio Domenico Cammilleri, corso Umberto II, corso Argentina, via Principe di Napoli.

Il servizio segnaletica del Dipartimento Polizia Municipale provvederà a fornire adeguata segnaletica che sarà posizionata dal personale del Dipartimento Lavori Pubblici.