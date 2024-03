Pubblicità

Ancora un’aggressione ai danni di un operatore sanitario.

Teatro dell’ennesimo attacco, ai danni di una dottoressa, l’ambulatorio di Medicina generale insistente a Palma di Montechiaro.

“Un atto codardo e assolutamente deplorevole – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento – e questa volta a farne le spese è stata una dottoressa in servizio nell’ambulatorio di Medicina generale a Palma di Montechiaro, vittima di un’aggressione verbale da parte di un uomo. Occorre assumere ogni provvedimento possibile per scoraggiare il ripetersi di tali episodi e bisogna fare in fretta, perché ogni giorno la vita dei nostri medici è messa a repentaglio”.