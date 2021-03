Aprirà alle 16 di oggi la pista di ghiaccio sintetico, per pattinare, che l’associazione “Quinta Essenza” ha montato all’interno della villa comunale “Regina Elena” di Licata. Si tratta di una pista ecologica, che non prevede l’uso di elettricità e quindi a costo zero per il Comune di Licata. La pista ha la stessa aderenza del ghiaccio, e si usa con i pattini da ghiaccio, ma è sintetica, non inquina e di fatto annulla i rischi di caduta per chi la usa.

“Abbiamo accolto la richiesta dell’associazione “Quinta Essenza” – è il commento dell’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Decimo Agnello – per far sì che i nostri ragazzi, provati dalla difficile situazione che ormai viviamo da oltre un anno, possano avere un momento di svago e spensieratezza. Ovviamente nel massimo rispetto delle norme anti Covid. In questo senso abbiamo avuto precise rassicurazioni da parte degli organizzatori, circa la loro ferrea vigilanza del sito: saranno vietati gli assembramenti e tutti indosseranno le mascherine”.

“La pista rimarrà aperta ogni giorno – dice Sergio Di Benedetto, che ha organizzato l’evento – dalle 16 alle 21.30. Potranno pattinare, in assoluta sicurezza, bambini, ragazzi e non di tutte le età. Per accedere bisognerà indossare mascherine e guanti monouso. La pista verrà sanificata in continuazione, così come i pattini, che verranno sanificati all’inizio ed alla fine di ogni turno (che durerà mezz’ora) in pista”.