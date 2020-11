Tombini saltati, strade allagate, quartieri in difficoltà. Le intense precipitazioni (per fortuna di breve durata) hanno riproposto i consueti problemi a livello idro-geologico sul territorio licatese. Disagi per molti cittadini con scantinati, garage e abitazioni a piano terra allagate. Corso Serrovira, corso Umberto, piazza della Vittoria e Fondachello-Playa le zone che, da una prima ricognizione, hanno pagato dazio maggiore alla perturbazione.