Una zona a traffico limitato leggera che comporterà un minore esborso di denaro per la copertura finanziaria dei servizi di Polizia Municipale ma che garantirà comunque dei percorsi pedonali nei week-end di Agosto. E’ questo quanto varato dall’amministrazione con una direttiva firmata dal Sindaco Galanti. L’isola pedonale sarà in vigore venerdì, sabato e domenica ad Agosto e nella prima settimana di Settembre. Piazza Elena, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Attilio Regolo e via Principe di Napoli (più le vie afferenti a queste zone) le aree della città interessate dal provvedimento.