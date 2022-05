Pubblicità

La superba scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro, farà da cornice questa sera, alle 21, al Premio Gattopardo D’Oro.

Ospiti della serata, all’insegna del cinema e della televisione, Nino Frassica, Cesare Bocci, Francesco Benigno e Miriam Rizzo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di P7alma di Montechiaro, dall’istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal Distretto Turistico Valle dei Templi, ha l’obiettivo di contribuire alla promozione della settimana arte e, allo stesso tempo, unire il gusto per la passione cinematografica, alla storia della città dei Tomasi di Lampedusa, fonte d’ispirazione del film Il Gattopardo di Luchino Visconti, come sottolinea il Sindaco Stefano Castellino: “Palma di Montechiaro è una Città da amare e servire senza mai risparmiarsi, per donarle un futuro glorioso degno della sua antica storia”.

Così la presidente dell’Istituzione Letizia Pace: “A Palma di Montechiaro, città del Gattopardo, l’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, grazie al mio impegno e con il sostegno del CDA e del sindaco Stefano Castellino, intende promuovere una serie di attività culturali per una crescita comunitaria che poggia le fondamenta del proprio sviluppo sul patrimonio artistico e culturale. Il premio Gattopardo D’Oro è parte qualificante delle attività dell’Istituzione stessa e nasce per ricordare la figura dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa autore de “Il Gattopardo”. Solo agendo sulla coscienza morale e civile dei cittadini, aumentando il senso di appartenenza al territorio e al suo patrimonio artistico, si può creare sviluppo”, conclude la presidente Pace.

Infine, il direttore artistico Marco Gallo afferma: “Sono onorato di curare questo evento cercando di dare prestigio e visibilità ad una città che vuole promuoversi sempre di più. Sono artisti di fama nazionale e molto apprezzati dal pubblico, speriamo che possa essere solo l’inizio di un nuovo percorso per questo premio”.

Nel corso della serata, presentata da Angelo Palermo e con le musiche del Trio Trix, verrà consegnato il Premio Gattopardo D’Oro a Nino Frassica, Cesare Bocci, Francesco Benigno e Miriam Rizzo.