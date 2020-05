Palazzetto dello sport Nicolò Fragapane, nuovo appello pubblico di Roberta D’Addeo alle Istituzioni.

“Visti gli ultimi avvenimenti dovuti al Covid19, che ne dite di pensare di rimettere in vita il nostro palazzetto dello sport? Ogni tanto fatela una cosa ragionevole. Fare sport a Licata era già un’avventura per la mancanza di strutture adeguate, dopo le nuove normative se non abbiamo una palestra comunale dove poter fare attività sportiva, gli sport di base e i nostri giovani non avranno più un futuro. Avete giusto il tempo per riorganizzare una riapertura a settembre /ottobre, basta volerlo”.