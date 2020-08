Il presidente del consiglio comunale di Licata, Giuseppe Russotto, ed i consiglieri comunali, in prima linea per difendere l’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Russotto, insieme ai capigruppo consiliari Carmelinda Callea, Gianni Morello, Vera Lauria ed Enzo Graci, ed alla presenza del sindaco Pino Galanti e dell’assessore Giuseppe Ripellino, ha incontrato Gaetano Mancuso, direttore sanitario dell’Asp di Agrigento.

“Ci è stato assicurato – è il commento di Giuseppe Russotto – che non ci sarà alcun depotenziamento dell’ospedale di Licata. Monitoreremo sugli impegni presi dall’Asp, pronti a tornare a sollecitare interventi utili a rilanciare il nostro presidio”.