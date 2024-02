Pubblicità

Visita in ospedale con animazione da parte della chiesa Sant’Andrea in occasione di Carnevale. Valentina e Marika (appartenenti entrambe alla parrocchia di Sant’Andrea), con maschere di Carnevale, hanno animato la giornata regalando sorrisi ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria con un passaggio anche in Ostetricia dove sono state accolte dal personale medico e infermieristico in servizio nelle due unità operative.