Il Sindaco Giuseppe Galanti al Palazzo di Città ha ricevuto la vista del neo Commissario Straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, per l’occasione accompagnato da Direttore del Dipartimento di Chirurgia del Distretto Ospedaliero Ag1, Rosario Lupo.

“Nel corso del cordiale incontro – spiega il Sindaco dopo avere ringraziato i graditi ospiti per la visita – si è parlato del sistema sanitario a Licata, con particolare riferimento alle problematiche registrate all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di contrada Cannavecchia. Tutti argomenti per i quali il neo Commissario dell’Asp, Zappia, ha mostrato interesse ed assicurato il proprio impegno ad un accurato esame delle singole situazioni al fine di individuare gli interventi da porre in essere”.