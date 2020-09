Ancora un caso – siamo a 12 – di positività al Covid19. A renderlo noto è il comando di Polizia municipale con un post.

COVID-19 AGGIORNAMENTO AL 28 SETTEMBRE 2020

L’Asp di Agrigento ha comunicato un nuovo caso di positività al coronavirus Covid-19.

Circostanza che porta a 12 il numero dei Soggetti che attualmente risultano positivi nella nostra Città.

Anche in questo caso, la persona interessata NON risulta ricoverata e non accusa sintomi degni di rilievo.

La Polizia Municipale le ha appena notificato il provvedimento che la obbliga a permanere in isolamento presso il proprio domicilio fino a nuovo ordine della competente Autorità sanitaria che la monitorerà fino all’ottenimento di 2 tamponi consecutivi con esito negativo.