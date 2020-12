Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i progetti che prevedono l’impiego del personale ex Asu. Il Comune di Licata ha recepito una nota dell’assessorato regionale del Lavoro e dell’Impiego con la quale è stata prevista la prosecuzione fino al 31 dicembre 2021 delle attività socialmente utili. Il Comune di Licata utilizza 16 unità ex Asu che pertanto potranno continuare a prestare servizio anche per tutto il nuovo anno.