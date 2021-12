Pubblicità

A microfoni spenti, per rispettare il lutto della vicina Ravanusa, stamani a Licata amministrazione comunale, imprenditori ed associazioni si sono incontrati per organizzare il Natale. E’ stato deciso di fare squadra ed è stato allestito il programma. Ecco i primi appuntamenti.

Era in programma per stamattina, nell’aula consiliare del Comune di Licata, la conferenza stampa di presentazione del programma del “Natale Licatese 2021”, ma è stato deciso riorganizzarla a microfoni spenti per rispettare il lutto che ha colpito la vicina comunità di Ravanusa.

Amministratori, imprenditori ed associazioni si sono incontrati per definire il cartellone degli eventi che, tenuto conto delle note difficoltà economiche del Comune, viene organizzato con il determinante contributo di imprenditori, associazioni e club service, che hanno deciso di “fare squadra” per garantire, soprattutto ai più piccoli, la possibilità di trascorrere un Natale sereno.

A contribuire alla realizzazione del Natale sono stati gli imprenditori: Marcello Giavarini, Baldo Augusto, Omnia srl, Roberto De Caro, Agromonte di Vittoria, Sergio Tuminio di Ragusa, Alfonso Trovato, Euroform, Incorvaia Case Mobili, e le associazioni Amici del Cavallo, Rotary Club, Unac, Procivis, Wwf e Hog Licata Chapter, tutti presenti oggi.

A presentare l’iniziativa sono stati il sindaco Pino Galanti, il vice sindaco Antonio Montana, l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Tony Cosentino, e gli assessori Violetta Callea e Gianni Morello.

“Si concretizza – è il commento del sindaco – quanto dico sin dall’inizio del mio mandato: se le forze sane della città si uniscono, si ottengono buoni risultati, come questo cartellone Natalizio. Ringrazio gli imprenditori e le associazioni che hanno risposto al nostro appello, dimostrando sensibilità e amore per il territorio”.

“Sono stato ben lieto – è il commento dell’imprenditore Marcello Giavarini che, pur operando a Milano, rimane vicino alla sua città d’origine – di accogliere l’invito dell’amministrazione comunale di Licata. E di vedere che altri hanno fatto lo stesso. Lo dovevamo soprattutto ai bambini, bisogna ricreare per loro la magica atmosfera del Natale. Mi auguro che questa coesione tra più forze, senza alcuna colorazione politica, rappresenti un punto di inizio per la mia città”.

Il cartellone degli eventi Natalizi sarà ultimato a breve, ma intanto molti appuntamenti sono stati già definiti. Ecco il programma:

– 16 dicembre, 16.30: Santa Klaus in piazza Sant’Angelo accoglierà i bambini insieme alle animatrici.

– 18 dicembre, 10.30: I Gonfiabili Natalizi per i bambini nella villa “Regina Elena”.

10: Inaugurazione, nel chiostro di San Francesco, della mostra del Wwf sulla tartaruga “Caretta Caretta”.

– 19 dicembre: Babbo Natale in moto per le vie del centro a cura di Hog Licata Chapter. Secondo e ultimo giorno della mostra del Wwf.

– 20 dicembre: La Casetta di Babbo Natale nella Tholos di via Marconi.

Gli “Amici del Cavallo” porteranno Babbo Natale per le vie del centro storico su una slitta.

– 26 dicembre, 19.30: al teatro “Re Grillo” spettacolo musicale a cura dell’Unac.

– 27 dicembre, 16.30: Santa Klaus in piazza Sant’Angelo, insieme alle animatrici.

– 29 dicembre, 19.30: Spettacolo culturale – musicale a cura del Rotary Club.

– 30 dicembre, 16.30: Santa Klaus in piazza Sant’Angelo con le animatrici per i bambini.