Ravanusa è zona rossa. Il presidente Musumeci ha firmato il provvedimento nel pomeriggio.

Il Presidente Musumeci ha firmato l’Ordinanza di istituzione della Zona Rossa a partire dal 2 Maggio e fino al 12 Maggio. É oltremodo evidente che il 1° MAGGIO il virus non va in letargo e nemmeno in vacanza.

Auspico maggiore rigore da parte delle Forze dell’ordine. Credo che non ci siano attenuanti per coloro che non comprendono che i comportamenti sbagliati danneggiano la salute dei più anziani e dei fragili e non consentono la ripresa giusta e inderogabile delle attività economiche. Ma la prima battaglia da vincere è quella culturale. Se non comprendiamo il pericolo della pandemia il problema non lo risolveranno neanche gli eserciti.

A domani !!! A CASA e non in CAMPAGNA!!!