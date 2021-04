Un intervento congiunto tra Carabinieri e Capitaneria di Porto ha permesso di soccorrere e salvare un uomo in difficoltà a bordo di un natante in avaria poco al largo di Marianello. Il pescatore ha lanciato un sos raccolto dal nucleo Radiomobile dei Carabinieri. Da lì si è messa in moto la macchina dei soccorsi con la chiamata girata alla Guardia Costiera. Una motovedetta è rapidamente partita dalla darsena portuale raggiungendo e soccorrendo l’occupante della piccola imbarcazione trainata in porto. Operazioni di soccorso rese complicate anche dalle precarie condizioni meteo-marine.