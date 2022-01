Pubblicità

Monday night, l’approfondimento sportivo del lunedì di Licata 4you web Channel, questa settimana andrà in onda eccezionalmente di giovedì visto il turno di riposo per il Licata calcio nella giornata odierna e l’impegno casalingo di mercoledì quando al Liotta è atteso il Biancavilla. Durante la trasmissione si parlerà anche del successivo appuntamento del Licata (sempre in casa al Liotta) contro la Gelbison. Monday night torna pertanto giovedì sera alle ore 21,30.