MELT FEST INDOOR, così si chiama l’edizione 2020 (la quarta consecutiva) della manifestazione che all’insegna dei dolci e della fraternità tra i popoli del Mediterraneo, ormai da quattro anni caratterizza l’estate a Licata.

Le norme anti Covid, con la conseguente incertezza su cosa è possibile fare e cosa no, ci hanno convinto a modificare la rassegna, adeguandola alle condizioni attuali. Per le ragioni che conosciamo la manifestazione non avrebbe potuto avere musica ed i caratteri della convivialità che la caratterizzano. Insomma, sarebbe stata una festa a metà.

Ma siccome la nostra voglia di confronto permane, quella di quest’anno sarà un’edizione indoor di Melt Fest.

Il 21 agosto ci sarà la gara tra pasticceri non professionisti, novità che abbiamo introdotto lo scorso anno e che tanto è piaciuta. Non potrà esserci il coinvolgimento di pubblico come nelle precedenti edizioni, ma faremo una diretta Streaming ed offriremo la possibilità, numericamente limitata, di assistere alla gara.

Ad ospitare il contest sarà Make Hub Licata, spazio di coworking e innovazione, contenitore di idee nel cuore del centro storico di Licata, dotato anche di un’ampia cucina che ci accoglierà insieme ai nostri pasticceri.

A breve la call per dare la possibilità a tutti coloro i quali lo vorranno di iscriversi e preparare buonissimi dolci siciliani, di derivazione araba, come è nelle caratteristiche di Melt Fest fin dalla prima edizione.

Lo spirito è quello di sempre, la voglia di confrontarci sui temi dell’accoglienza che ci sono tanto cari non muta, ma nel rispetto del distanziamento.

Ve lo promettiamo: torneremo ad abbracciarci, non appena le condizioni lo consentiranno.