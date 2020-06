Intervenuto in diretta su Extra Time, il patron del Licata Enrico Massimino non si è sottratto alle domande sulla futura programmazione. “Il nome del nuovo tecnico lo avremo per metà Giugno – le sue parole – fare meglio di quanto fatto negli ultimi 2 anni e mezzo era difficilissimo, per questo abbiamo cercato nuovi stimoli”.

Stadio. “Prendiamo atto con soddisfazione della votazione del Consiglio, adesso auspichiamo un iter celere per poter arrivare all’assegnazione degli impianti.

Catania calcio. “Io e Nico Le Mura stiamo solo provando a dare un contributo alla squadra della nostra città. Ma il mio impegno prioritario è e sarà quello con il Licata”.