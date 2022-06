Pubblicità

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà su alcuni immobili scolastici di sua competenza grazie all’accordo quadro annuale per la manutenzione straordinaria con un solo operatore economico. Con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali, Ediulizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione è stata infatti approvata la proposta di aggiudicazione della relativa gara d’appalto, il cui iter si era concluso qualche giorno addietro. I lavori saranno eseguiti dall’impresa SURIANO MICHELANGELO con sede a Borgetto (PA) che ha offerto il ribasso del 28,899% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di 255.066,01 euro più Iva. Nei prossimi giorni è prevista la firma del contratto di appalto, ultimo step prima della consegna dei lavori.

La procedura di gara, alla quale hanno preso parte 174 imprese, è stata effettuata in modalità telematica tramite indagine di mercato ai sensi della Legge 120/2020.

Le scuole interessate dai lavori programmati dallo staff tecnico del Libero Consorzio sono le seguenti:

– Liceo Scientifico “Leonardo” Agrigento

– I.T.C.E.T. “L. Sciascia” Agrigento

– I.I.S.“G. Galilei” Canicattì

– I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” Canicattì

– Liceo Scientifico “Sciascia” associato all’ I.I.S. “Ugo Foscolo” Canicattì

– Liceo Classico “Linares” Licata

– I.I.S. “Re Capriata” Licata

– I.I.S. “E. Fermi” Licata

– I.T.C.eG. “Curella” I.I.S. “E. Fermi” Licata

– I.T.C.”Federico II” Naro

– I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento

– I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento a Porto Empedocle

– I.P.I.A.M.”Miraglia”-I.I.S “Don Michele Arena”- Sciacca

– I.I.S “Don Michele Arena”-I.P.C. “Friscia” Sciacca

– Liceo Classico “Empedocle” Agrigento

– Istituto Magistrale Liceo Scientifico e Scienze Umane “Politi” Agrigento

– Istituto Magistrale “M. L. King “ Favara

– Liceo Scientifico “E. Majorana” Lampedusa.