Al fine di consentire la regolare, ed in sicurezza, esecuzione dei lavori di normalizzazione dei tratti di fognatura per ridurre e scongiurare possibili inconvenienti igienico-sanitari all’intero del centro abitato, il Responsabile della P.O. n° 10 – Polizia Municipale, con ordinanza del 12 Maggio, ha disposto l’istituzione di sosta e disciplina del traffico, per i giorni 19 e 19 maggio, in alcune vie del centro abitato.

In particolare, con la suddetta ordinanza, è stato disposto:

istituzione del divieto di sosta, su entrambi i lati, in via Arch. Licata (da via Montevideo a via La Cognata), via Mazzini (da Corso Brasile a Corso F. Re Capriata) e via Volturno, nel giorno 18 maggio 2020, nella fascia oraria 7-17;

istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati, in via Cairoli (da corso F. Re Capriata a via De Pasquali), via Campobello (da via Cavour a via Mazzini), via Palma (da via Po a via La Cognata), corso F. Re Capriata (da via via Mazzini a via Cairoli) e corso Serrrovira (da via Bruna a via Santander), il 19 maggio 2020 dalle ore 7 alle ore 17.