Si è giocato il derby tra Limpiados volley e S.Sofia volley valevole per la penultima giornata di campionato under 16 femminile. Ad avere la meglio è stata ancora una volta la squadra guidata da coach Sorrusca. Con questi tre punti la Limpiados Volley torna al primo posto in classifica e giorno 8 marzo sfiderà il Piazza Armerina per un match da dentro o fuori. Ritornando al derby è stata una gara a senso unico dove Capitan Marino e compagne hanno condotto la gara sempre in vantaggio chiudendo la gara per 3 set a 0 con parziali netti 25/10-25/22-25/6. Un gap tecnico tra le due squadre che è sembrato troppo ampio ne è prova il primo posto della Limpiados sia nel campionato under 16 che in quello under 18. Le parole del Presidente Angelo Cellura a fine gara: “faccio i miei complimenti alle ragazze che sono cresciute tanto nell’ultimo anno mettendo impegno e costanza negli allenamenti. Il lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti e siamo soddisfatti anche della crescita delle più piccole. I risultati raggiunti vanno al di là delle nostre aspettative, abbiamo già raggiunto le semifinali under 18 vincendo il nostro girone e adesso siamo ad un passo dal vincere il girone under 16.” Adesso mancano poche partite al termine della stagione e la Limpiados spera di poter bissare il successo dello scorso anno.