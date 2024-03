Pubblicità

Il Liceo Vincenzo Linares è stato scelto per partecipare ad un laboratorio STEM promosso dal Ministero dell’Istruzione. Si tratta di “Arti in Movimento” in programma a Caserta dal 12 al 16 Aprile. Il Linares è l’unica scuola siciliana ad essere stata selezionata e sarà rappresentata da 4 studenti che avranno l’opportunità di mappare la reggia di Caserta dove arriveranno in treno sulla linea ferroviaria più antica d’Italia.

Per il plesso scolastico diretto dalla Preside Ileana Tardino continua pertanto la visibilità nazionale ed internazionale, con cui si sta ampliando l’offerta formativa promuovendo metodologie didattiche innovative che hanno permesso e continuano a permettere agli alunni del Linares di vivere esperienze laboratoriali veramente uniche come quella recentemente sperimentata negli Stati Uniti.

Il referente del progetto “Arti in Movimento” è il professore Calogero Schembri. In Campania sono attesi oltre mille ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.