Peppe Mascara sarà il nuovo allenatore del Licata calcio. Come anticipato nel corso della trasmissione Extra Time in onda ieri sera su Licata Channel, la dirigenza guidata da Enrico Massimino avrebbe scelto l’ex tecnico di Biancavilla e Sancataldese dopo l’addio di Davide Boncore. Rumors da Catania raccolti da Licatanet ci confermano il raggiungimento dell’accordo e si starebbe ragionando solo sulla composizione dello staff. Ma non ci sono più dubbi sul fatto che Mascara sarà il nuovo tecnico del Licata calcio. L’annuncio potrebbe arrivare già in giornata.