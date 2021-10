Pubblicità

Un patto per “Licata Sicura”, l’accordo sottoscritto in Prefettura. Con la sottoscrizione di questo protocollo, Comune e Prefettura si impegnano “a promuovere azioni integrate volte al miglioramento della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana sul territorio, il cui contesto sociale, nonostante la presenza di rilevanti attività economiche, è caratterizzato da forti criticità sia per la presenza di un elevato tasso di disoccupazione che per la pervasiva azione della criminalità organizzata, fortemente radicata sul territorio”.