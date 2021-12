Pubblicità

Alla fine è stata Giovanna Incorvaia, comandante della Municipale, ad apporre la firma per completare l’iter relativo al finanziamento per i lavori da eseguire al teatro comunale. Incombenza che, di giusta regola, sarebbe spettata al dipartimento Lavori Pubblici. Paradossi di un Comune sempre più in stato confusionale. Grazie alla firma sul progetto, sono salvi circa 160mila euro che rischiavano di perdersi.