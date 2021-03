Il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Polizia Municipale Calogero Scrimali rendono noto che, con ordinanza n° 47 del 4 marzo 2021 del Responsabile di P.O. del Dipartimento di Polizia Municipale Giovanna Incorvaia, è stata disposta la disciplina veicolare per i lavori che RFI – Ferrovie dello Stato intende eseguire in corrispondenza dei passaggi a livello di corso Umberto e di via Giarretta.

Nel dettaglio l’ordinanza dispone:

l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri su metà carreggiata, dal giorno 08/03/2021 al giorno 10/03/2021 nella fascia oraria 07,00 -17,00 e comunque fino a ultimazione dei lavori;

l’istituzione del divieto di transito e di sosta in via Asmara e via Giarretta in corrispondenza del Passaggio a livello di via Giarretta, per il giorno 06/03/2021 dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del 07/03/2021;

l’istituzione del doppio senso di circolazione nella bretella di via Umberto II e la sospensione del divieto di transito in corrispondenza del passaggio a livello di Via Umberto II con direzione di marcia verso il centro, per il giorno 06/03/2021 dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del 07/03/2021;

Il flusso veicolare proveniente dal ponte Federico II di Svevia e diretto verso il centro-città verrà instradato sul corso Umberto che nel tratto fino a via Carlo Alberto dalla Chiesa sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia, per il giorno 06/03/2021 dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del 07/03/2021;

Il flusso veicolare proveniente da via Umberto II verrà dirottato sulla rampa di collegamento sul ponte Federico II di Svevia che sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia per il giorno 06/03/2021 dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del 07/03/2021,

La ditta avrà l’obbligo di predisporre tutti gli opportuni accorgimenti (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne… ecc.) per la tutela della pubblica incolumità.