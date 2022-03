Pubblicità

Anche quest’anno l’I.I.S. Fermi di Licata partecipa all’ASOC Experience con l’Hymera Team che, animato da passione e da forte senso civico, si mette in gioco con un progetto di monitoraggio davvero importante. “Lavori per l’eliminazione dell’ostruzione della foce del fiume Salso”, questo il titolo del progetto a cui studenti e studentesse del Team stanno lavorando. Apprendiamo dagli stessi membri che “Lo scopo principale del monitoraggio in questione è quello di sensibilizzare la cittadinanza alla salvaguardia, alla valorizzazione, la tutela e la conservazione degli habitat fluviali e delle specie vegetali e animali presenti, considerati prioritari anche al fine di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto. La ricerca intende quindi valutare gli interventi già adottati per evitare che in caso di eventi atmosferici di pioggia intensa il fiume possa esondare e causare un eventuale dissesto idrogeologico. Sono stati già coinvolti esperti sul tema. Per i nostri cittadini verranno organizzate diverse attività, come: mostre fotografiche, un talk in Consiglio Comunale, dei sondaggi e delle interviste.” In attesa di nuovi sviluppi, seguite l’Hymera Team sulle pagine social di Facebook e Instagram.