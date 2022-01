Pubblicità

Lastre di eternit frantumate per terra alla mercé del vento sulla darsena di Marianello.

Riceviamo la segnalazione di un lettore il quale chiede:

Se hanno caratterizzato tale rifiuto per capire se c’è amianto;

Se in via cautelare l’hanno stabilizzato per evitare dispersione di possibili fibre in amianto;

Quali misure sono state adottate per evitare la dispersione ambientale di tale rifiuto, potenzialmente speciale, in attesa della caratterizzazione;

Perché è lasciato in situazione di abbandono incontrollato nell’ambiente.

Segnalazione che giriamo all’Amministrazione comunale e alle autorità portuali.