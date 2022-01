Pubblicità

L’Istituto Comprensivo Marconi di Licata, con la classe IID della scuola Media, è tra le classi vincitrici dell’ottava edizione del Concorso Nazionale “Scrittori di Classe – La Magia del Fantasy – Storie di amicizia, lealtà e coraggio”. Unica scuola siciliana tra le 12 vincitrici. Si tratta di un importante progetto, indetto da “Insieme per la scuola Conad”, che coinvolge migliaia di scuole italiane con l’iscrizione di circa 25 mila classi di tutto il territorio nazionale.

In questa ottava edizione gli studenti sono stati accompagnati da un testimonial speciale come Harry Potter e hanno avuto la possibilità di cimentarsi con uno dei generi più amati dai ragazzi, il fantasy, parlando, nel contempo, di valori fondamentali come l’amicizia, la lealtà, il coraggio, l’inclusione e il lavoro di squadra.