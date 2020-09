I casinò sono luoghi affascinanti, con le loro luci, i suoni, la moquette colorata, gli avventori ben vestiti che girano attorno ai tavoli e le grida di gioia dei vincitori. Ma prima di tutto un casinò è il tempio del gioco e del divertimento, un luogo dove tentare la sorte e cercare di conquistare il favore della dea bendata. E questo che siate degli habituè o dei giocatori occasionali, perché il brivido della sala da gioco non lascia mai nessuno indifferente. E questo vale anche online, dove la maggior parte dei giocatori ha ormai trasferito le sue puntate.

Nei casinò online oggi si possono trovare tutti i giochi più noti e anche alcune chicche per intenditori che solo pochi conoscono. E vista la comodità e le molte occasioni di risparmio, non stupisce che i giocatori italiani facciano al giorno d’oggi le loro puntate principalmente in rete.

In ogni caso, oggi facciamo un tour di questo mitico mondo per farvi scoprire i giochi di casinò più famosi tra i giocatori del nostro paese. Perché se è vero che gli italiani vanno matti per il calcio, non è affatto l’unico gioco che apprezziamo.

Le slot machine

Le slot machine sono un pilastro dei giochi di casinò, e spesso sono la porta d’ingresso al mondo del casinò per i principianti. Niente di più semplice: metti il gettone, tiri la leva (o premi il pulsante nelle slot più moderne) e lasci che la fortuna faccia il resto, sperando che i simboli saranno ben allineati.

Il gioco di slot machine più famoso in Italia è la cosiddetta slot gallina, ovvero slot Fawl Play Gold. Si tratta di una slot ambientata in una fattoria che ha come protagonista, com’è facile, capire, una gallina. Gli altri simboli presenti sono la volpe, la pannocchia, il pulcino, l’uovo d’oro, il 7 e il BAR. È una slot molto colorata con grafiche simili a un cartone animato, ma il suo punto di forza è che dispone di 10 linee e 5 rulli con la possibilità di bloccare i rulli. Ma non solo, durante il gioco vi sono delle fasi di mini-gioco che consentono di vincere dei bonus. Un gioco semplice ma particolarmente divertente, che ha conquistato moltissimi giocatori italiani.

La roulette

La roulette è il gioco di casinò più famoso in assoluto. La storia della roulette inizia, si dice, grazie a Blaise Pascal, un famoso fisico francese, ispirandosi da un vecchio gioco inglese.

Si tratta di un tavolo che include una ruota con dei numeri colorati in nero e in rosso e una casella verde, sulla quale gira una pallina. Lo scopo di questo gioco è di indovinare su quale numero si fermerà la pallina. Inutile dire che è un gioco ricco di emozioni. La roulette è anche entrata a far parte della cultura contemporanea, grazie alla sua comparsa in numerosi film.

Il blackjack

Un altro gioco famosissimo nel mondo del casinò, il blackjack è un gioco di carte molto semplice. L’obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile dal numero 21 senza mai superarlo per battere il croupier. Il principio è semplicissimo, ma farsi prendere la mano e sforare i 21 è facile.

Il video poker

Il video poker è, come indica il nome, un gioco di poker in versione video. In pratica il giocatore gioca di fronte ad una macchina tipo slot machine, da solo senza la presenza di croupier o altri giocatori. Il gioco si basa sulla versione francese del poker. Il giocatore riceve 5 carte, al primo giro deve scegliere quali tenere e quali scambiare, stessa cosa al secondo giro. Alla fine si fanno i conti in base della combinazione finale ottenuta dal giocatore. Più la combinazione è alta più il premio è alto.

Come dicevamo, oggi è possibile trovare tutti questi giochi anche in versione online. In rete le possibilità di divertimento sono davvero tantissime, ed è persino possibile trovare i migliori giochi di casinò in versione completamente gratis. Per fare pratica, o per divertirsi con i mitici giochi citati qui sopra senza spendere un centesimo.