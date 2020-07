Grave incidente sulla Strada Statale 123 tra Licata e Ravanusa. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati un’automobile e una moto. Nel violento impatto ad avere la peggio è stato il centauro il cui senso di marcia era quello in direzione Sant’Oliva. L’uomo non avrebbe perso i sensi malgrado la rovinosa caduta ed è stato trasferito al San Giacomo d’Altopasso a bordo di un’ambulanza del 118 per le prime cure del caso. Rilievi in corso da parte di Carabinieri e Polizia.